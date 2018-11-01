Бывший губернатор Александр Михайлов стал депутатом Курской облдумы

Курский избирком рассмотрел вопрос о передаче освободившегося мандата депутата областной Думы бывшему губернатору Александру Михайлову. Решение принято положительное — экс-глава региона получил место в региональном парламенте. Таким образом, сделан очередной шаг на пути его продвижения в Совет Федерации. Место депутата во фракции «Единой России» в Облдуме освободилось, когда мандат сдал генеральный директор «Металлоинвеста» Андрей Варичев. 14 ноября на заседании регионального политсовета партии единороссы решили предложить облизбиркому кандидатуру бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова для замещения вакантного мандата депутата Облдумы. На выборах в 2016 году он возглавлял общеобластную часть списка кандидатов, выдвинутого местными единороссами, и после победы ожидаемо отказался от мандата.



