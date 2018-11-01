Во Льгове пытались спасти несуществующих лебедей

В минувшие выходные в "Службу спасения-112" поступила информация о лебедях, замерзающих на водоеме Льгова. Новость об этом быстро распространилась по соцсетям. Люди писали о десятке птиц, которые якобы вмерзли в лед и могут погибнуть. После проверки стало известно, что эта информация не соответствует действительности. На место предполагаемого ЧП выехала оперативная группа администрации Курской области. Информация о птицах, попавших в беду, не подтвердилась. Ситуацию прокомментировали в МЧС. Прежде, чем обращаться к спасателям, нужно понаблюдать за птицами. Они могут долго неподвижно сидеть на льду, чтобы экономить энергию. Если у них нет видимых травм, то беспокоить их не надо. Лебедь может разогнаться по льду и улететь. А вот если травмы есть, например, следы крови или вывернутое крыло, тогда надо сообщить в «Службу спасения», — отметили в ведомстве. — Можно попробовать спугнуть птицу – аккуратно бросить легкий предмет в стороне от лебедя. Но ни в коем случае не выходите на лед самостоятельно. Также спасатели просят курян не распространять непроверенную информацию.