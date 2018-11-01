Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко удостоена звания «Заслуженный экономист Российской Федерации»

16 ноября 2018 года, г. Воронеж. Указом Президента России В.В. Путина Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко удостоена Почетного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации». 12 ноября 2018 года в Москве эту высокую государственную награду Ирине Александровне вручил Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Оскарович Греф.

Награда Ирине Алименко присвоена, как высокопрофессиональному специалисту в области экономики и финансов. При ее активном участии в течение многих лет Центрально-Черноземный банк занимает лидирующие позиции среди территориальных банков ПАО Сбербанк по основным показателям. Несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, Центрально-Черноземный банк сохраняет лидерские позиции на рынке банковских услуг региона, о чем свидетельствует высокое качество кредитного портфеля как корпоративных, так и частных клиентов. Под руководством Ирины Алименко и при ее непосредственном участии в ЦЧБ внедрены многие процессы и проекты, благодаря которым

услуги Сбербанка становятся еще более удобными и надежными. Ирина Александровна внесла большой вклад в совершенствование структуры финансового менеджмента Сбербанка и централизацию функции управления.

Ирина Алименко активно занимается общественной деятельностью, являясь членом Экспертного совета при Департаменте экономического развития Воронежской области, председателем Комиссии по экономическому развитию Общественной палаты Воронежской области. Кроме того, Ирина Александровна ведет преподавательскую деятельность в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», имеет научную степень кандидата экономических наук.

Многолетний добросовестный труд и достижения заместителя Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирины Алименко отмечены различными наградами. Среди них - медаль ОАО «Сбербанк России» «За заслуги», «Золотой знак Сбербанка России». Ирина Александровна дважды награждена Знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью».







