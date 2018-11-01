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    В Курске пожарные вызволили застрявших в лифте подростков

    Сегодня, 16:15
    В Курске пожарные вызволили застрявших в лифте подростков
    18 ноября в «Службу спасения» позвонила женщина, которая сообщила, что в доме по улице 50 лет Октября в лифте застряли пятеро подростков. Курянка объяснила своё решение позвонить спасателям: по её ощущениям, в шахте лифта пахнет дымом, а значит, времени ждать «лифтёра» нет, возможно, начинается пожар. На место экстренно направились огнеборцы. Выяснилось, что лифт застрял на втором этаже. Пожарные вскрыли двери лифта и помогли подросткам выйти. Разведка показала, что никакого загорания и дыма в «высотке» не было. Ребята 12-13 лет поблагодарили спасателей и пошли домой - сообщили в МЧС.

     

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