В Курске пожарные вызволили застрявших в лифте подростков

18 ноября в «Службу спасения» позвонила женщина, которая сообщила, что в доме по улице 50 лет Октября в лифте застряли пятеро подростков. Курянка объяснила своё решение позвонить спасателям: по её ощущениям, в шахте лифта пахнет дымом, а значит, времени ждать «лифтёра» нет, возможно, начинается пожар. На место экстренно направились огнеборцы. Выяснилось, что лифт застрял на втором этаже. Пожарные вскрыли двери лифта и помогли подросткам выйти. Разведка показала, что никакого загорания и дыма в «высотке» не было. Ребята 12-13 лет поблагодарили спасателей и пошли домой - сообщили в МЧС.