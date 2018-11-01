В Курской области следователь помог спасти пострадавших в ДТП

Авария произошла в Конышевском районе еще 8 сентября. 22-летняя девушка на «Пежо» не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. Выжить ей и пассажирам помогли случайные свидетели аварии, среди которых оказался следователь УМВД России по Курской области майор юстиции Славик Галоян. Увидев аварию, они остановились. Чтобы опрокинувшийся автомобиль не загорелся, очевидцы отключили аккумулятор. Пассажиры мужчина и женщина находились в сознании. Их вытащили через разбитое стекло водительской двери. Девушку-водителя обнаружили под автомобилем. Следователь Галоян вместе с другими очевидцами опрокинули транспорт на задние колеса, после приступили к реанимации пострадавшей, которая не подавала признаков жизни. Следователь оказал ей первую помощь, благодаря чему удалось возобновить дыхание. В этот момент остановилась проезжавшая мимо семья-медиков, которые продолжили реанимацию до прибытия «скорой». Пострадавших доставили в больницу. Они уже прошли лечение, и их здоровью ничего не угрожает. За профессиональные действия следователь Славик Галоян будет представлен к поощрению правами начальника УМВД России по Курской области.