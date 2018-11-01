Курск с рабочим визитом посетила делегация Совета Федерации

Сегодня в Курске работает делегация Совета Федерации. Сразу несколько групп сенаторов посетили ряд медицинских, социальных и образовательных учреждений. Положительный опыт Курска предложат другим регионам, отрицательный поможет при вынесении поправок в федеральные законы. Возглавляет комиссию член Совета Федерации Андрей Кутепов. Первая точка, куда он отправился, - школа №61 в поселке Северный. Современная школа сенатору понравилась, а вот количество желающих в ней учиться насторожило - 10 первых классов. Такая же очередь на следующий учебный год. По мнению сенатора, городу не помешал бы опыт школ, объединенных с детскими садами. Областная детская больница с потоком пациентов справляется, но тоже требует расширения. Еще одна точка в рабочем визите – центр обработки экстренных вызовов. Курская область – первый регион, где «Система-112» заработала в полном объеме. В год сюда поступает более миллиона обращений. Курск - единственный город, где помощь диспетчеров могут получить глухонемые люди. По итогам визита сенаторы сформируют рекомендации для Курской области и других регионов.