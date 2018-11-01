Девушка обокрала потенциальную свекровь

В полицию обратилась жительница Железногорска - из ее квартиры пропали ювелирные ценности стоимостью 40 тысяч рублей. Стражам порядка удалось установить личность подозреваемой. Задержанная была хорошо знакома сыну потерпевшей. Молодой человек сам привел в дом 18-летнюю подружку, чтобы познакомить с родителями. Заметив драгоценности, гостья, улучив момент, похитила их. Во время задержания девушка свою вину не отрицала. Она призналась, что краденое золото продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



