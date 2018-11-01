поиск по сайту
 

    Рабочая группа подготовит стандарты стоимости ЖКУ в Курской области

    Вчера, 08:09
    Рабочая группа подготовит стандарты стоимости ЖКУ в Курской области
    В Курской области разработкой стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019-2021 годы займется рабочая группа. Распоряжение о ее создании подписал врио губернатора Роман Старовойт. Рабочую группу возглавил замгубернатора Курской области Алексей Смирнов. В ее состав вошли руководители областных комитетов ЖКХ и ТЭК, по тарифам и ценам, социального обеспечения, финансов, а также ООО «Курская универсальная компания». Новые стандарты стоимости ЖКУ должны быть представлены на рассмотрение Старовойту до 15 декабря. Стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг включает содержание и ремонт жилого помещения, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение. Он используются для определения объема субвенций, предоставляемых бюджетами регионов на выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама