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    Столичные кардиохирурги три дня будут обследовать пациентов в Курске

    Вчера, 08:00
    Столичные кардиохирурги три дня будут обследовать пациентов в Курске
    В ближайшие три дня команда кардиохирургов из "Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова" во главе с проф. Алексеем Ивановым будет проводить медицинское консультирование и прием населения Курской области. Такие выездные осмотры каждое полугодие кардиохирурги проводят более 10 лет. Столичные медики в областной детской больнице обследуют малышей с пороками сердца, консультируют, отбирают на операции, проводят осмотр прооперированных ранее. Благодаря этому ежегодно лечение и консультацию кардиохирургов получают 350 детей, около 50 из них отправляются в столицу на лечение. Сегодня кардиохирурги осмотрят порядка 150 детей, 21-22 ноября запланирована работа со взрослым населением в Областной клинической больнице. 

     

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