Кто обязан менять радиаторы отопления в квартире? Такой вопрос часто задают собственники помещений в многоквартирных домах. Разъяснения дают специалисты Государственной жилищной инспекции Курской области.

Состав общего имущества, а также порядок владения и пользования им определены статьей 36 Жилищного кодекса РФ и Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением правительства РФ от 13 августа 2006 года №491.

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, общедомовых приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

Вопрос, касающийся радиаторов, неоднократно рассматривался судами Российской Федерации. По позиции Верховного суда, оборудование, находящееся в многоквартирном доме, может быть отнесено к общему имуществу только в случае, если оно обслуживает более одного жилого или нежилого помещения.

Исходя из этого, в состав общего имущества включаются радиаторы, которые обслуживают более одного жилого помещения. Те, обогревающие элементы которые обслуживают только одну квартиру и оборудованы отключающими устройствами, в состав общего имущества не включаются и ответственность за их содержание и ремонт возлагается на собственника.

В случае отсутствия отключающих устройств, нагревающие элементы относятся к общему имуществу, и ответственность за их ремонт и замену возлагается на управляющую организацию.