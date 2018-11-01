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    Кто обязан менять радиаторы отопления в квартире?

    Вчера, 08:03
    Кто обязан менять радиаторы отопления в квартире?
    Кто обязан менять радиаторы отопления в квартире? Такой вопрос часто задают собственники помещений в многоквартирных домах. Разъяснения дают специалисты Государственной жилищной инспекции Курской области. 
    Состав общего имущества, а также порядок владения и пользования им определены статьей 36 Жилищного кодекса РФ и Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением правительства РФ от 13 августа 2006 года №491. 
    В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, общедомовых приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
    Вопрос, касающийся радиаторов, неоднократно рассматривался судами Российской Федерации. По позиции Верховного суда, оборудование, находящееся в многоквартирном доме, может быть отнесено к общему имуществу только в случае, если оно обслуживает более одного жилого или нежилого помещения.
    Исходя из этого, в состав общего имущества включаются радиаторы, которые обслуживают более одного жилого помещения. Те, обогревающие элементы которые обслуживают  только одну квартиру и оборудованы отключающими устройствами, в состав общего имущества не включаются и ответственность за их  содержание и ремонт возлагается на собственника.
    В случае отсутствия отключающих устройств, нагревающие элементы относятся к общему имуществу, и ответственность за их ремонт и замену возлагается на управляющую организацию.

     

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