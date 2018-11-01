В Курске концерт даст "Геликон-опера"

В Курске пройдут гастроли Музыкального театра Москвы «Геликон-опера». Выступление состоится в рамках фестиваля "Арт-окно". Билеты можно получить бесплатно на сайте фестиваля. Созданный в 1990 году театр «Геликон-опера» заслужил признание профессионалов оперного искусства, доказательства чему – девять «Золотых масок» в различных номинациях. В репертуаре театра свыше 75 постановок. В Курске московские артисты дадут гала-концерт «Новогодний бал князя Орловского», прозвучат арии из известных опер и оперетт, таких как куплеты Князя Орловского из оперетты «Летучая мышь» Штрауса, Куплеты Тореадора и Хабанера из оперы «Кармен» Бизе, Каватина Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини, Колыбельная Клары из оперы Гершвина «Порги и Бесс», а также хиты всех времен - «Only You», «Besame Mucho», «Love Me Tender» и многие другие. Концерт состоится 15 декабря концертном зале «Свиридовский».