«СберМобайл» пришел в Черноземье

Услуги виртуального мобильного оператора Сбербанка под брендом «СберМобайл» стали доступны еще в 14 субъектах РФ. C 14 ноября его сервисами связи могут воспользоваться и жители Черноземья - в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Первые продажи состоялись в офисах Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

Абоненты «СберМобайл» могут самостоятельно настроить свой тарифный план, выбрав необходимый объем трафика, количество минут и безлимитные мобильные опции. Стоимость оптимального пакета услуг, в который входит 400 минут разговора, 15 ГБ мобильного интернета и 50 СМС, составляет от 249 рублей, при этом пользователи банковских и небанковских сервисов Сбербанка смогут свести расходы на связь к нулю. Услуги «СберМобайла» можно оплачивать бонусами программы лояльности Сбербанка СПАСИБО.





- Географический охват является крайне важным фактором, когда мы говорим о работе оператора связи, - рассказал генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян. - Появление новых регионов присутствия — это возможность для большего количества россиян получить доступ к сервисам связи в новом формате и по стандартам Сбербанка. "СберМобайл" является неотъемлемой частью экосистемы Сбербанка, а это значит, что абоненты могут получить комплексный продукт, который не только легко приобрести или обслуживать в цифровых дистанционных каналах, но который также гарантирует дополнительные преимущества. В частности, клиенты Сбербанка могут получать повышенные бонусы СПАСИБО и сокращать затраты на связь, а те, у кого установлено приложение "Сбербанк Онлайн", смогут следить за балансом и расходованием пакетов услуг в онлайн-режиме.





Пополняя баланс через мобильное приложение «СберМобайл», абоненты оператора смогут накапливать бонусы СПАСИБО по повышенной ставке (до 30 %). Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.





Получить сим-карту и подключиться к сотовому оператору можно в любом отделении Сбербанка или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.





Напомним, что запуск мобильного виртуального оператора «СберМобайл» состоялся 26 сентября 2018 года. На первом этапе услуги мобильного виртуального оператора под брендом «СберМобайл» были доступны для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.



