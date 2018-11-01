В Курске под колеса машин попали два пешехода

19 ноября в Курске зафиксировали два ДТП с участием пешеходов. По данным Госавтоинспекции, первое происшествие произошло около 14 часов возле дома № 39«А»/1 по Сумской. Водитель «Мазды 3» допустил наезд на 54-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пешехода с черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в областнуб клиническую больницу. Второе ДТП зарегистрировано около 21 часа на проспекте Надежды Плевицкой. 22-летний водитель ВАЗа 99-й модели сбил на "зебре" 20-летнего пешехода. Пострадавшего с ранением госпитализировали в 4-ю горбольницу.