Из горящей девятиэтажки на проспекте Дружбы спасли 9 человек

Накануне вечером в девятиэтажке на проспекте Дружбы Курска произошел пожар. Сообщение о нем поступило в «Службу спасения» в шестом часу. Очевидцы рассказали, что горит квартира на 7-м этаже. На место направились все экстренные службы. Через 4 минуты прибыли первые пожарные. Так как наблюдалось сильное задымление в подъезде, огнеборцы эвакуировали жильцов верхних этажей, они вывели 9 человек. Госпитализация никому не понадобилась, на месте всех обследовали медики. Пламя потушили через считанные минуты. По оценке специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. В двухкомнатной квартире сгорели личные вещи, мебель, техника, закоптились стены и потолок - сообщили в МЧС.