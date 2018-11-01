Жительница Железногорска стала жертвой новой схемы интернет – мошенничества

В полицию обратилась 28-летняя жительница Железногорска с заявлением о хищении денег. Потерпевшей в соцсети написала незнакомая женщина, она предложила поучаствовать в так называемом «заливе». Необходимо было зарегистрироваться на специальном сервере, вложить 5 тысяч рублей и отправить «киви ваучер-код». Потерпевшая через свой «киви-кошелек» приобрела ваучер и стала ждать прибыли. Однако никаких зачислений не было. Тогда женщина связалась с оператором сайта. Тот ответил, что ее «киви-кошелек» заблокирован, и дал инструкции. Женщина выполнила все указания, в том числе сообщила пароль от банковского личного кабинета, после чего с ее карты исчезли более 130 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз призывает ни под каким предлогом не передавать третьим лицам свои личные данные, реквизиты банковских карт и логины и пароли от банковских ресурсов.