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    Депутат Госдумы заинтересовался убийством бульдога в Курске

    Вчера, 15:56
    Депутат Госдумы заинтересовался убийством бульдога в Курске
    Замредседателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву депутатский запрос о случае жестокого обращения с животными в Курске. «Депутатский запрос по курскому живодеру направлен Министру МВД», — написал Боярский в своем «Твиттере». 18 ноября во время велопрогулки 59-летний мужчина убил ножом собаку, которую выгуливала хозяйка. Сейчас полиция проводит проверку. Хозяйка американского бульдога утверждает, что горожанин без причины напал на собаку. Курянин же говорит, что это была самооборона.

     

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