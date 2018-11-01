Депутат Госдумы заинтересовался убийством бульдога в Курске

Замредседателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву депутатский запрос о случае жестокого обращения с животными в Курске. «Депутатский запрос по курскому живодеру направлен Министру МВД», — написал Боярский в своем «Твиттере». 18 ноября во время велопрогулки 59-летний мужчина убил ножом собаку, которую выгуливала хозяйка. Сейчас полиция проводит проверку. Хозяйка американского бульдога утверждает, что горожанин без причины напал на собаку. Курянин же говорит, что это была самооборона.



