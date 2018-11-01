В комитете ЖКХ прокомментировали очередную коммунальную аварию

В городском комитете ЖКХ прокомментировали очередную коммунальную аварию в Курске. Сегодня прорвало трубопровод на Заводской. Из-под земли забил фонтан высотой в несколько метров. На место выехала аварийная бригада «Водоканала», которая занялась устранением утечки. Как сообщает издание «ДДД» со ссылкой на главу комитета ЖКХ Сергея Цуканова, этот водопровод резервный, от него никто не запитан, поэтому холодную воду у жителей микрорайона КЗТЗ не отключали.