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    В Курской области собирают новогодние подарки детям Донбасса

    Сегодня, 08:10
    В Курской области собирают новогодние подарки детям Донбасса
    В Курской области собирают новогодние подарки детям Донбасса. Сбор гуманитарного груза будет идти до 27 ноября. В распоряжении врио губернатора Романа Старовойта говорится, что этим займутся сразу несколько ведомств -  региональные комитеты потребительского рынка; АПК; пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия; промышленности, транспорта и связи; здравоохранения; соцобеспечения и другие. Подарки для детей Луганской и Донецкой областей сначала соберут на базе Аварийно-спасательной станции, а до 4 декабря отправят в Донской спасательный центр МЧС России, расположенный в Ростовской области. 

     

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