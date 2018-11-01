В Курской области собирают новогодние подарки детям Донбасса. Сбор гуманитарного груза будет идти до 27 ноября. В распоряжении врио губернатора Романа Старовойта говорится, что этим займутся сразу несколько ведомств - региональные комитеты потребительского рынка; АПК; пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия; промышленности, транспорта и связи; здравоохранения; соцобеспечения и другие. Подарки для детей Луганской и Донецкой областей сначала соберут на базе Аварийно-спасательной станции, а до 4 декабря отправят в Донской спасательный центр МЧС России, расположенный в Ростовской области.



