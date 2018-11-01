Куряне поставили на кадастровый учет более 200 машино-мест

В реестре недвижимости по Курской области учтено 236 машино-мест. Возможность проводить кадастровый учет и регистрировать право собственности на машино-место, как на самостоятельный объект недвижимости, закреплена законом с 2017 года.

Машино-места располагаются в многоквартирных домах, бизнес-центрах, других зданиях и сооружениях и предназначаются исключительно для размещения и хранения автотранспорта. Они не могут быть ограждены стенами или иными конструктивными элементами. Вместе с тем, это может быть площадка, обозначенная разметкой и неразрывно связанная с объектом (зданием, домом, постройкой), данные о границах которой обязательно должны быть внесены в реестр недвижимости, то есть поставлены на кадастровый учет. Парковка на обочине дороги или разметка во дворе машино-местом не считается.

Для того, чтобы поставить машино-место на кадастровый учет, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана. Подать заявление о постановке машино–места на учет и регистрацию права можно в ближайшем офисе МФЦ, а при наличии электронной подписи – на портале Росреестра. К заявлению нужно приложить технический план, правоустанавливающие документы, а также документ, подтверждающий оплату госпошлины.

При подаче заявления через МФЦ постановка на кадастровый учет и оформление права собственности занимает до 12 рабочих дней, при подаче заявления через портал Росреестра – до 5 рабочих дней.

График работы, адреса офисов МФЦ можно уточнить по телефону контактного центра Росреестра 8-800-100-34-34 или на официальном сайте МФЦ.