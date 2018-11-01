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    Раскрыты две кражи телефонов в курском транспорте

    Вчера, 19:10
    Раскрыты две кражи телефонов в курском транспорте
    Раскрыты две кражи телефонов в курском транспорте. Девушка, поговорив по мобильному, положила его в пальто. Это приметил другой пассажир, в час пик он без труда незаметно вытащил телефон. Оперативникам удалось установить, что кражу совершил 24-летний курянин, ранее дважды судимый за аналогичные хищения. Мобильный он успел продать. Молодой человек вновь стал фигурантом уголовного дела. Еще одним потерпевшим, который лишился только что купленного дорогого мобильного, стал 33-летний житель Курска. Вызвав такси, он оставил телефон на сиденье и не заметил этого, покидая салон. Водитель решил оставить гаджет себе. Однако его тоже вычислили. В полиции отметили, что кражи мобильных– одно из распространенных имущественных преступлений. Часто виной тому невнимательность самих потерпевших, которые оставляют гаджеты без присмотра.

     

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