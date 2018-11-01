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    У курянина с зависимостью от психоактивных веществ отобрали водительские права

    Сегодня, 08:13
    У курянина с зависимостью от психоактивных веществ отобрали водительские права
    Прокуратура выявила жителя поселка Поныри, состоявшего на учете у психиатра-нарколога и имевшего при этом водительское удостоверение категорий «B» и «В1». Как пояснили в надзорном ведомстве, мужчина состоит на учете с диагнозом «синдром зависимости от психоактивных веществ». Наличие у него водительских прав ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. Через суд прокуратура потребовала прекратить действие прав на управление транспортом жителя Понырей. Суд эти требования удовлетворил.

     

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