У курянина с зависимостью от психоактивных веществ отобрали водительские права

Прокуратура выявила жителя поселка Поныри, состоявшего на учете у психиатра-нарколога и имевшего при этом водительское удостоверение категорий «B» и «В1». Как пояснили в надзорном ведомстве, мужчина состоит на учете с диагнозом «синдром зависимости от психоактивных веществ». Наличие у него водительских прав ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. Через суд прокуратура потребовала прекратить действие прав на управление транспортом жителя Понырей. Суд эти требования удовлетворил.