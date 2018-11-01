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    Пожарные помогли курянке пробраться к парализованному мужу

    Сегодня, 11:52
    Пожарные помогли курянке пробраться к парализованному мужу
    В Мантуровском районе в «Службу спасения» обратилась пожилая женщина. Оставив дома парализованного супруга, пенсионерка вышла в магазин. Вернувшись, она не нашла ключей от квартиры, вероятно, потеряв их по дороге. Самостоятельно открыть двери курянка не смогла. Она беспокоилась за мужа, которому в любой момент может потребоваться медицинская помощь. На помощь выдвинулись огнеборцы местной пожарно-спасательной части. Квартира находилась на втором этаже двухэтажного дома. Решили вскрыть дверь. Вся операция заняла несколько минут.  Дверь старались вскрывать аккуратно, чтобы не повредить её. Замок отремонтировали на месте. В комнатах находился мужчина. Его осмотрели, медицинская помощь не потребовалась - уточнили в МЧС.

     

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