Пожарные помогли курянке пробраться к парализованному мужу

В Мантуровском районе в «Службу спасения» обратилась пожилая женщина. Оставив дома парализованного супруга, пенсионерка вышла в магазин. Вернувшись, она не нашла ключей от квартиры, вероятно, потеряв их по дороге. Самостоятельно открыть двери курянка не смогла. Она беспокоилась за мужа, которому в любой момент может потребоваться медицинская помощь. На помощь выдвинулись огнеборцы местной пожарно-спасательной части. Квартира находилась на втором этаже двухэтажного дома. Решили вскрыть дверь. Вся операция заняла несколько минут. Дверь старались вскрывать аккуратно, чтобы не повредить её. Замок отремонтировали на месте. В комнатах находился мужчина. Его осмотрели, медицинская помощь не потребовалась - уточнили в МЧС.