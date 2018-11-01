поиск по сайту
 

    Грабитель спрятался от полицейских в диване

    Сегодня, 11:52
    Грабитель спрятался от полицейских в диване
    Курчатовские полицейские «по горячим следам» задержали двух мужчин, которые похитили у жителя поселка Карла Либкнехта телефон и деньги. Потерпевший обратился в дежурную часть с заявлением, что по дороге домой ему встретились два незнакомца, они предложили вместе выпить. Когда алкоголь закончился, мужчины потребовали у потерпевшего деньги. Он им отказал, тогда подозреваемые силой отобрали мобильный и деньги, после чего скрылись. Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 27 и 48 лет. Они находились в доме у одного из подозреваемых. Одного задержали, а второй попытался спрятаться от полицейских в диване. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное имущество изъято.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама