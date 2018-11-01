Грабитель спрятался от полицейских в диване

Курчатовские полицейские «по горячим следам» задержали двух мужчин, которые похитили у жителя поселка Карла Либкнехта телефон и деньги. Потерпевший обратился в дежурную часть с заявлением, что по дороге домой ему встретились два незнакомца, они предложили вместе выпить. Когда алкоголь закончился, мужчины потребовали у потерпевшего деньги. Он им отказал, тогда подозреваемые силой отобрали мобильный и деньги, после чего скрылись. Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 27 и 48 лет. Они находились в доме у одного из подозреваемых. Одного задержали, а второй попытался спрятаться от полицейских в диване. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное имущество изъято.