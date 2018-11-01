Предприниматели из Черноземья узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса

21 ноября 2018 года, г. Воронеж. В Воронеже состоялось четвертое мероприятие программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Воронежской области. Тренинг посетили 136 самых активных участников программы из пяти регионов: Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Рязанской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Дмитрий Зайцев, постоянный эксперт проекта и консультант по управлению инвестициями, финансовому менеджменту. Мероприятие было посвящено принципам построения финансовой модели и ведения отчетности.





На практической части мероприятия участники занимались прогнозированием, рассчитывали точки безубыточности и границы безопасности по выручке, самостоятельно заполняли основные формы отчетности и строили прототип финансовой модели. Предприниматели активно обсуждали кейсы, предлагали свои варианты для развития бизнесов. Участники детально разобрали вопрос построения финансовой модели на примере одной из компаний по продаже канцелярских товаров и моющих средств. Эксперт подробно объяснил, почему текущая ситуация является убыточной и что можно с этим сделать.





В конце девятичасового мастер-класса участников ожидал приятный сюрприз: выступление музыкальной кавер-группы и фуршет.





- Я хорошо ориентируюсь в творческой сфере, с удовольствием занимаюсь контентными вопросами по наполнению сайта, но чувствую нехватку знаний по таким направлениям, как: построение бизнес-модели, планирование, поиск средств и т.д. Именно поэтому я особенно ждала четвертый мастер-класс, чтобы активно погрузиться в тему финансов и получить практические навыки по работе с цифрами. Эксперт поделился большим объемом информации, без которого не обойтись каждому предпринимателю. Дальше я планирую самостоятельно совершенствоваться в этой области и развивать свой проект, — говорит участница программы «Бизнес класс» Ольга Гнездилова, основательница информационного портала umbra.media об искусстве.





- Одна из самых важных задач предпринимателя — разработка бизнес-стратегии. Необходимо учитывать множество факторов, в том числе и объективно оценивать финансовое состояние компании. На основе грамотной отчетности можно принимать взвешенные решения, — говорит Дмитрий Зайцев, постоянный эксперт программы «Бизнес класс». — Именно поэтому на мастер-классе мы разбирали основы финансовой грамотности и инструменты планирования. Надеюсь, что полученные знания помогут участникам осознанно управлять своим бизнесом и увеличить его прибыль.





«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенцией для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 380 тысяч человек со всей страны, в том числе более 20 тысяч из Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Рязанской областей.





«Бизнес класс» доступен в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Приглашаем зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro и приступить к обучению. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше 1-3 свободных часов в неделю.



















