поиск по сайту
 

    ДТП на улице Дзержинского в час пик спровоцировало пробку

    Сегодня, 12:09
    ДТП на улице Дзержинского в час пик спровоцировало пробку
    В Курске накануне вечером ДТП в час пик спровоцировало пробку. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла около 17 часов возле дома № 84«А» по улице Дзержинского. 38-летний водитель «Лады Калины», двигавшийся со стороны улицы Чехова в направлении улицы Овечкина, допустил столкновение с ВАЗ-2112. «Двенашка», за рулем которой находился 28-летний водитель, ехал по улице Дзержинского к сторону Центрального рынка. Травмы получил водитель «Калины», его доставили в 4-ю горбольницу. Из-за аварии от улицы Дзержинского образовались заторы.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама