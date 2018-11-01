ДТП на улице Дзержинского в час пик спровоцировало пробку

В Курске накануне вечером ДТП в час пик спровоцировало пробку. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла около 17 часов возле дома № 84«А» по улице Дзержинского. 38-летний водитель «Лады Калины», двигавшийся со стороны улицы Чехова в направлении улицы Овечкина, допустил столкновение с ВАЗ-2112. «Двенашка», за рулем которой находился 28-летний водитель, ехал по улице Дзержинского к сторону Центрального рынка. Травмы получил водитель «Калины», его доставили в 4-ю горбольницу. Из-за аварии от улицы Дзержинского образовались заторы.







