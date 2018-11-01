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    Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть осторожными в гололедицу

    Сегодня, 12:30
    Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть осторожными в гололедицу
    В Курской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды - выпадение осадков, а на проезжей части возможно появление ледяного наката. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий. Даже при отсутствии снега есть риск попасть в ДТП из-за заморозков и наледи на дорогах. Инспекторы ГИБДД в очередной раз напомнили водителям, что необходимо заменить шины на зимние.
    Также в ГИБДД призвали изменить стиль вождения. «Резкие ускорения и торможения должны быть исключены из практики. Лучше уступить дорогу нетерпеливому автолюбителю, мечущемуся в пробке, чем долго и нудно заниматься разбором происшествия и восстановлением автомобиля, утешая себя мыслью о собственной правоте», - резюмировали автоинспекторы.

     

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