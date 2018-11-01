В Золотухино пожар унес жизни двух братьев

В поселке Золотухино пожар унес жизни двух родных братьев 26 и 28 лет. Информация о горящей квартире поступила в "Службу спасения" сегодня около 5 утра. Когда пламя потушили, обнаружили тела хозяев жилища. СК начал проверку по факту произошедшего. По предварительной информации, мужчины отмечали день рождения одного из них и вместе употребляли спиртное. В состоянии алкогольного опьянения они допустили неосторожное обращение с огнем, предположительно, курили в помещении, так как очаг возгорания был в районе спального места. Уточняется, что смерть наступила от отравления продуктами горения. Следователи устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.