Сегодня утром под Курском произошло смертельное ДТП с участием "скорой"

Сегодня около 10 утра в деревне Жерновец Золотухинского района произошла авария со смертельным исходом. По данным УМВД, на автодороге "Курск — Поныри" водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. Водитель легковушки скончался на месте. Водитель "скорой", фельдшер и пациент, которого везли в областную клиническую больницу, были госпитализированы. У пациента, которого везла "скорая", сотрясение мозга, у фельдшера — перелом ноги, у водителя — сотрясение и многочисленные порезы.



