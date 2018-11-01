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    В курских пекарнях торговали эклерами с сальмонеллой

    Сегодня, 13:23
    В курских пекарнях торговали эклерами с сальмонеллой
    В курской сети пекарен торговали эклерами с сальмонеллой. На данный момент известно, что трое человек находятся на стационарном, ещё несколько – на амбулаторном лечении. Минимум два обращения зарегистрировали в Роспотребнадзоре, где порталу "Моё Онлайн Курск" подтвердили, что причиной отравления пирожными стала острая кишечная инфекция – сальмонеллёз. Владелец сети пекарен принёс извинения покупателям, пообещал возместить моральный и материальный ущерб. При этом он отметил, что эклеры поставлялись от другой организации, этого поставщика добавили в «чёрный список». 
    Отравлением курян пирожными заинтересовались и следователи. Они начали проверку. 

     

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