В курских пекарнях торговали эклерами с сальмонеллой

В курской сети пекарен торговали эклерами с сальмонеллой. На данный момент известно, что трое человек находятся на стационарном, ещё несколько – на амбулаторном лечении. Минимум два обращения зарегистрировали в Роспотребнадзоре, где порталу "Моё Онлайн Курск" подтвердили, что причиной отравления пирожными стала острая кишечная инфекция – сальмонеллёз. Владелец сети пекарен принёс извинения покупателям, пообещал возместить моральный и материальный ущерб. При этом он отметил, что эклеры поставлялись от другой организации, этого поставщика добавили в «чёрный список».

Отравлением курян пирожными заинтересовались и следователи. Они начали проверку.



