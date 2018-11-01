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    Пьяный угонщик смог доехать на чужом ВАЗе до соседнего двора

    Сегодня, 15:02
    Пьяный угонщик смог доехать на чужом ВАЗе до соседнего двора
    Курская полиция раскрыла за сутки несколько угонов, уточняется, что большинство подобных преступлений злоумышленники совершают в состоянии опьянения. Так, в Рыльском районе установлен подозреваемый в хищении автомобиля ВАЗ. Транспорт пропал вечером с парковки возле дома. Автомобиль нашли брошенным в соседнем дворе. Выяснилось, что нетрезвый 38-летний мужчина вскрыл машину, но далеко уехать не смог. Почему - вспомнить ему не удалось. Машину в целости скоро вернут владельцу с рекомендациями установить сигнализацию. Идет проверка, после нее решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Еще один угон раскрыли в Железногорском районе. На "Фольксвагене" несколько дней никто не ездил, поэтому 28-летний угонщик посчитал, что владелец не заметит отсутствие машины. Подозреваемый оставил автомобиль возле дома. В обстоятельствах произошедшего разбирается следствие.

     

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