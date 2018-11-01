Сегодня на железнодорожном вокзале куряне могут узнать о своих долгах

Сегодня курские приставы устроят акцию «Узнай о своих долгах». Она пройдет на железнодорожном вокзале с 16 до 19 часов. Судебные приставы организуют работу мобильного пункта. Здесь куряне смогут проверить себя и своих близких на наличие неоплаченных долгов, а при желании погасить имеющуюся задолженность прямо на месте. Кроме того, они смогут получить консультации по вопросам, относящимся к деятельности службы судебных приставов.

Напомним, что на интернет – сайте УФССП России по Курской области (www.r46.fssprus.ru) действует электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», в котором содержится информация об исполнительных производствах в отношении как физических, так и юридических лиц.



