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    Сегодня на железнодорожном вокзале куряне могут узнать о своих долгах

    Сегодня, 08:13
    Сегодня на железнодорожном вокзале куряне могут узнать о своих долгах
    Сегодня курские приставы устроят акцию «Узнай о своих долгах». Она пройдет на железнодорожном вокзале с 16 до 19 часов. Судебные приставы организуют работу мобильного пункта. Здесь куряне смогут проверить себя и своих близких на наличие неоплаченных долгов, а при желании погасить имеющуюся задолженность прямо на месте. Кроме того, они смогут получить консультации по вопросам, относящимся к деятельности службы судебных приставов.
    Напомним, что на интернет – сайте УФССП России по Курской области (www.r46.fssprus.ru) действует электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», в котором содержится информация об исполнительных производствах в отношении как физических, так и юридических лиц. 

     

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