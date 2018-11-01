В трех городах Курской области покажут спасательную технику

24 ноября в Курской области состоятся общественные смотры пожарно-спасательной техники. Мероприятия такого масштаба проводятся в регионе впервые, посетить их сможет каждый. Определены 5 точек общественных смотров, три из них в Курске - это Театральная площадь, площадь перед Администрацией Сеймского округа и на Союзной, 26. В Курчатове приглашают посмотреть спасательную технику на площади Свободы, а в Железногорске - на площади перед администрацией. На этих площадках куряне смогут познакомиться с пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием. Здесь организуют несколько учебных точек: надевание боевой одежды, теплоотражательного костюма, сбор и выезд по тревоге, тушение условного пожара. Желающие смогут посидеть за рулем пожарного автомобиля или сфотографироваться в пожарной каске, лично узнать особенности работы у огнеборцев, задать вопросы о буднях пожарных.

Смотры пройдут с 12 до 15 часов в субботу, 24 ноября.