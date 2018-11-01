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    В доме на улице Дзержинского жильцы опасаются обрушения потолка

    Вчера, 16:08
    В доме на улице Дзержинского жильцы опасаются обрушения потолка
    Жильцы верхних этажей дома №90 по улице Дзержинского, который признан памятником регионального значения, уже несколько месяцев живут с дырой в потолке и под угрозой обрушения. Об этом доме мы уже рассказывали в сентябре, с тех пор ситуация не изменилось. Напомним, проблемы здесь начались после капремонта в 2010 году. Чердачные перекрытия стали обрушаться. По словам жильцов, с тех пор управляющие компании менялись, а организация, которая выполняла ремонт кровли, самоликвидировалась. Вмешалась жилищная инспекция. Она обязала управляющую компанию обеспечить безопасное проживание в аварийных квартирах, обследовать потолочное перекрытие и кровлю. Однако полностью предписание исполнено не было, за что выписали крупный штраф. Жители аварийного дома на улице Дзержинского с опасением ждут зимы и в очередной раз взывают о помощи к местным властям и прокуратуре. 
     
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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