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    Продолжаются поиски главной ёлки Курска

    Вчера, 16:12
    Продолжаются поиски главной ёлки Курска
    Продолжаются поиски главной ёлки Курска. Городской комитет экологической безопасности и природопользования принимает предложения курян, руководства предприятий и организаций, готовых подарить новогоднее дерево, которое украсит Красную площадь в новогодние дни. Требование к пушистой красавице – правильная форма, высота не менее 17 м, диаметр ствола не менее 40 см, ширина кроны не менее 7 м. Жители города и прилегающих районов могут звонить с  предложениями по телефону 70-22-68 или прислать их по электронной почте: ekolog.kursk@yandex.ru.

     

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