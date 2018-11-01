В Курске пассажирам «читающего троллейбуса» расскажут о Дне матери

Сегодня в Курске состоится очередная акция «Читающий маршрут». На этот раз она посвящена Дню матери. Пассажирам троллейбуса расскажут об истории возникновения праздника, традициях, связанных с ним в нашей стране и за рубежом. Отдельное внимание организаторы проекта уделят произведениям классиков отечественной литературы, в которых центральное место занимает образ матери. Традиционно определят «счастливого пассажира» — им станет первый, кто войдет в салон на остановке «Ул. Садовая». Троллейбус стартует в 11 часов с Красной площади и поедет по маршруту №1.