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    В Курске пассажирам «читающего троллейбуса» расскажут о Дне матери

    Сегодня, 08:04
    В Курске пассажирам «читающего троллейбуса» расскажут о Дне матери
    Сегодня в Курске состоится очередная акция «Читающий маршрут». На этот раз она посвящена Дню матери. Пассажирам троллейбуса расскажут об истории возникновения праздника, традициях, связанных с ним в нашей стране и за рубежом. Отдельное внимание организаторы проекта уделят произведениям классиков отечественной литературы, в которых центральное место занимает образ матери. Традиционно определят «счастливого пассажира» — им станет первый, кто войдет в салон на остановке «Ул. Садовая». Троллейбус стартует в 11 часов с Красной площади и поедет по маршруту №1.

     

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