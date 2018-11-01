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    В Курске открыли первый Центр бесплатной юридической помощи

    Вчера, 16:38
    В Курске открыли первый Центр бесплатной юридической помощи
    В КГУ открыли первый в регионе Центр бесплатной юридической помощи. Реализация проекта стала возможной благодаря президентскому гранту в миллион рублей. До этого в вузе работала юридическая клиника, где студенты старших курсов юрфака после всестороннего изучения вопроса и консультирования с преподавателями, оказывали бесплатную правовую помощь пенсионерам, безработным, инвалидам.
    Посетители Центра смогут получать консультацию, им помогут здесь составить исковое заявление в суд, оформить жалобу или обращение, посоветуют, куда обратиться для решения проблемы. Ведутся переговоры с Адвокатской палатой Курской области.  Ежегодно в Центре планируют принимать около 500 человек.
    Прежде всего, здесь будут помогать незащищенным слоям населения – их перечень определен федеральным и региональным законодательством. Записаться на прием в Центр можно по телефону +7 (4712) 70-03-46. Бесплатные юридические консультации организованы в рабочие дни на базе КГУ (ауд. 123 на 1 этаже нового корпуса по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29).

     

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