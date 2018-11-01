Власти взяли ситуацию с домом на Дзержинского на контроль

Власти взяли ситуацию с домом №90 по улице Дзержинского на контроль. Ранее мы рассказывали : в жилом доме, признанном памятником регионального значения, людям уже не первый месяц приходится жить с дыркой в потолке, они опасаются, что скоро перекрытия не выдержат и потолок рухнет. После обращений жильцов в СМИ на ситуацию обратили внимание курские власти. Дом посетили представители администрации города и области, признали, что ситуация предаварийная. Врио заместителя Губернатора Михаил Горбунов резюмировал — помощь должна оказать мэрия. Ситуацию с домом на Дзержинского рекомендуют рассмотреть на заседании городской комиссии по ЧС.

Сегодня, 08:21 К списку новостей