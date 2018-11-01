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    Приставы взыскали с курянина крупный штраф по коррупционному делу

    Сегодня, 12:10
    Приставы взыскали с курянина крупный штраф по коррупционному делу
    Приставы взыскали с курянина крупный штраф по уголовному делу.  Как пояснили в ведомстве, штраф в 3 миллиона 400 тысяч рублей Курский областной суд назначил в качестве основного наказания за преступление коррупционной направленности. Мужчину признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Должнику разъяснили, что неуплата штрафа обернется более серьезным наказанием. Курянин решил не усугублять ситуацию и погасил штраф в полном объеме.

     

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