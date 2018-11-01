Приставы взыскали с курянина крупный штраф по коррупционному делу

Приставы взыскали с курянина крупный штраф по уголовному делу. Как пояснили в ведомстве, штраф в 3 миллиона 400 тысяч рублей Курский областной суд назначил в качестве основного наказания за преступление коррупционной направленности. Мужчину признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Должнику разъяснили, что неуплата штрафа обернется более серьезным наказанием. Курянин решил не усугублять ситуацию и погасил штраф в полном объеме.



