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    Российские баскетболистки стали первыми в отборе к чемпионату Европы-2019

    Сегодня, 12:23
    Российские баскетболистки стали первыми в отборе к чемпионату Европы-2019
    Женская сборная России по баскетболу провела заключительную игру отборочного турнира чемпионата Европы-2019. В Екатеринбурге россиянки встречались с баскетболистками из Венгрии и одержали победу со счётом 56:53. Наша команда заняла первое место в группе, выиграв все шесть матчей. Ранее россиянки досрочно обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата Европы, победив 17 ноября соперниц из Литвы. Напомним, в составе национальной команды пять игроков из Курска: Наталья Жедик, Ксения Левченко, Анастасия Логунова и Наталья Анойкина, представляющие «Динамо», а также центровая «Инвенты» Елизавета Шабанова. Европейское первенство среди женских команд пройдёт в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля 2019 года.

     

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