Активисты требуют снести расселённый дом на улице Конорева

Аварийный 90-квартирный дом в Курске на улице Конорева, 20, который расселили 2 года назад, до сих пор не снесен. Эксперт Общероссийского народного фронта Светлана Калинина, которая побывала в Курской области в конце октября – начале ноября, призвала в течение двух недель найти решение по сносу аварийной пятиэтажки. Курские чиновники до сих пор не ответили на запрос активистов.

Ситуацию прокомментировала представитель регионального штаба ОНФ Любовь Прилуцкая: «После расселения владельцы одной из квартир расторгли брак и пытаются каждый решить самостоятельно жилищный вопрос с администрацией Курска. По предварительной информации, которую мы получили, собственники квартиры не передали ее городу. Якобы из-за соблюдения права собственности бывшей семьи администрация областного центра не может снести аварийный дом. Однако для подобных случаев есть суд. Объективно позиция одной семьи создает реальную опасность жизни курян – тех, кто живет по соседству со старым домом или ходит мимо в школу и детский сад. Тем более деньги на снос дома есть. Владельцы старых кооперативных квартир платили взносы в фонд капитального ремонта. На старом счете осталось более 700 тыс. руб. Эти средства можно было бы использовать, чтобы окончательно избавиться от развалин».



