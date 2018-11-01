Отключение электричества в Курске

В связи с проведением плановых работ с 26.11 – 30.11 в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 26 ноября по 30 ноября с 9-00 до 16-00: 1-й Степной переулок Мостовая 60-50, 3-й Рублевский переулок, ул. Беловская, ул. Песчаная, ул. Кореневская, ул. Сосновый бор, ул. Санаторная, ул. Запрудная, ул. Парашютная, ул. Аэроклубная, ул. Броневая, ул. Заповедный проезд, ул. 5-я Кислинская, 1-2-й Степные переулки, ул. Монтажников, ул. Прилужная, ул. Народная.

Тел. для справок: 32-32-15;

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 26 ноября по 30 ноября отключений не запланировано.

Тел. для справок: 32-40-89;

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 26 ноября по 30 ноября с 9-00 до 16-00:

ул. Ильича 15-31, 10-16, ул. Переулок Жуковского 8-40, ул. 1 Тимский переулок 2-48, 1-23, ул. Борзеновская 23-67, 38-74, ул. Борзеновский переулок 3-17;

Справки по телефону 26-32-10