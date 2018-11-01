поиск по сайту
 

    Отключение электричества в Курске

    Сегодня, 13:04
    Отключение электричества в Курске
    В связи с проведением плановых работ с 26.11 – 30.11 в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
    В СЕЙМСКОМ   ОКРУГЕ: 
    С 26 ноября по 30 ноября с 9-00 до 16-00: 1-й Степной переулок Мостовая 60-50, 3-й Рублевский переулок, ул. Беловская,  ул. Песчаная, ул. Кореневская, ул. Сосновый бор, ул. Санаторная, ул. Запрудная, ул. Парашютная, ул. Аэроклубная, ул. Броневая, ул. Заповедный проезд, ул. 5-я Кислинская, 1-2-й Степные переулки, ул. Монтажников, ул. Прилужная, ул.  Народная.
    Тел. для справок:   32-32-15;
    В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:  
     С 26 ноября по 30 ноября отключений не запланировано.
    Тел. для справок:  32-40-89;
    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 
    С 26 ноября по 30 ноября с  9-00  до  16-00:  
    ул. Ильича  15-31, 10-16, ул. Переулок Жуковского  8-40, ул. 1 Тимский переулок  2-48, 1-23, ул. Борзеновская  23-67, 38-74, ул. Борзеновский переулок  3-17;
    Справки по телефону 26-32-10

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама