Из-за ремонта пути изменится расписание одного пригородного поезда

В ноябре – декабре на станции Удобрительная и однопутном перегоне Черемисиново – Удобрительная, расположенных в Курской области, железнодорожники проведут плановый ремонт пути, направленный на обеспечение безопасности движения поездов.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, работы пройдут с 26 по 30 ноября и с 3 по 6 декабря в период специальных технологических «окон», позволяющих свести к минимуму изменения в графике движения поездов.

Корректировки коснутся одного пригородного поезда №6382 Курск – Касторная-Курская, выполняющего рейсы по рабочим дням. В период ремонтных работ он будет отправляться со станции Курск на один час раньше привычного расписания – в 08:02 и прибывать в конечный пункт на станцию Касторная-Курская в 12:03 (согласно действующего расписания).



