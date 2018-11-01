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    Из-за ремонта пути изменится расписание одного пригородного поезда

    Сегодня, 13:10
    Из-за ремонта пути изменится расписание одного пригородного поезда
    В ноябре – декабре на станции Удобрительная и однопутном перегоне Черемисиново – Удобрительная, расположенных в Курской области, железнодорожники проведут плановый ремонт пути, направленный на обеспечение безопасности движения поездов. 
    Как сообщили в пресс-службе МЖД, работы пройдут с 26 по 30 ноября и с 3 по 6 декабря в период специальных технологических «окон», позволяющих  свести к минимуму изменения в графике движения поездов. 
    Корректировки коснутся одного пригородного поезда №6382 Курск – Касторная-Курская, выполняющего рейсы по рабочим дням. В период ремонтных работ он будет отправляться со станции Курск на один час раньше привычного расписания – в 08:02 и прибывать в конечный пункт на станцию Касторная-Курская в 12:03 (согласно действующего расписания).

     

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