В Железногорске пропал студент колледжа

Полиция разыскивает без вести пропавшего 16-летнего жителя жителя Железногорска Ивана Гаркушу. Утром 18 ноября подросток ушел из общежития колледжа, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Молодому человеку на вид 16 лет, рост 177 см, худощавого телосложения, волосы прямые, черные, глаза карие, кожа смуглая.

Был одет в черную вязанную шапку, черную болоньевую куртку, темные джинсы.

Все, кто располагает информацией о возможном месте нахождения подростка, могут сообщить об этом по номеру 102. Конфиденциальность гарантируется.