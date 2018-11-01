За сутки на курских дорогах поймали троих нетрезвых водителей, лишенных прав

В Курской области за сутки от управления транспортом за нахождение в состоянии алкогольного опьянения отстранены 4 водителя, двое отказались от медосвидетельствования. Все они будут лишены водительских прав. Если водитель после лишения прав вновь садится за руль в нетрезвом виде, он становится фигурантом уже уголовного дела. В Курчатовском районе сотрудники ДПС остановили пьяного 43-летнего автомобилиста. Проверив по базам, полицейские выяснили, что мужчина в июне уже был лишен прав за подобную нетрезвую поездку. Сейчас он стал подозреваемым по уголовному делу. В Советском районе днем дорожные полицейские, остановили "Ладу" под управлением 27-летнего мужчины, находящегося в состоянии опьянения и ранее уже лишенного прав за нетрезвое вождение. По словам молодого человека, после застолья, продлившегося до утра, он хотел доехать до дома. Но привлек внимание полицейских опасной манерой вождения. Вскоре его также ждет уголовное преследование.

В Октябрьском районе на оживленной дороге сотрудники ДПС остановили 24-летнего водителя ВАЗа, который был лишен прав за пьяное вождение в апреле 2017 года, и срок его наказания еще не прошел. Повторно он сел за руль для поездки по оживленной дороге, проходящей через населенный пункт. Теперь его ждет разбирательство по уголовному делу и дальнейший суд.



