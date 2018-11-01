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    23 уроженца Курской области попали в список экстремистов

    Сегодня, 15:08
    23 уроженца Курской области попали в список экстремистов
    В списке физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, значатся 23 уроженца Курской области. Информация опубликована на официальном портале Федеральной службы по финансовому мониторингу. Всего же в перечне физлиц почти 8 тысяч человек - уточняет ТК "ТАКТ". Большинство осуждено по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Некоторые проходят и по «террористическим» статьям. Так, по линии Интерпола за участие в незаконном вооруженном формировании разыскивается 35-летний уроженец поселка Карла Либкнехта Курчатовского района. 

     

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