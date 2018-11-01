В Курске выбрали самую вкусную «Докторскую» колбасу

В Курске эксперты и «народные дегустаторы» выбирали лучшую «Докторскую» колбасу. "Смотр качества" провели по принципу «контрольной закупки»: все образцы были засекречены, эксперты и покупатели оценивали продукт на внешний вид, запах и вкус. На суд представили товар 9 производителей из 6 регионов. Предварительно все образцы прошли испытания в Центре гигиены и эпидемологии Курской области. Замечаний не было. Хотя год назад на аналогичной проверке половина образцов не прошла лабораторные исследования. В голосовании за лучшую "Докторскую" колбасу приняли участие порядка 150 человек. Первые места отдали продукции курских производителей. Меж тем, ещё год назад все три лидера были забракованы в лаборатории, в одних образцах обнаружили завышение доли жира, в других присутствовал крахмал. Сейчас все недочеты устранили. Специалисты советуют при выборе "Докторской" обращать внимание на цвет колбасы и читать состав. Например, в "Докторскую" добавляют яичные продукты, молочные продукты, чтобы фарш был более нежный и сочный. Добавляются и пряности.

По материалам "46 ТВ"