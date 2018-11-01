Мэрия выкупит детский сад на Дериглазова в начале 2019 года - сообщают "Курские известия". Как пишет издание, договоренность между заводом КПД и чиновниками достигнута. Если в январе-феврале этого не сделают, то решение суда о возврате здания КПД будет передано на исполнение судебным приставам.

Напомним, мэрия задолжала за садик заводу КПД около 200 миллионов рублей. Обещали заплатить в 2018 году, но денег на эти цели не нашлось. По решению суда здание должны возвратить компании. Меж тем, председатель городского комитета образования Сергей Белкин заявил, что волноваться не о чем, вопрос о приобретении детского сада №15 на проспекте Дериглазова у завода КПД решается. Правда, в бюджете-2019 средств на это не предусмотрено.