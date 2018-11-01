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    25 ноября курянам покажут семейную комедию

    Сегодня, 08:11
    25 ноября курянам покажут семейную комедию
    25 ноября, в День матери, в рамках проекта «Кино в театре» курянам покажут семейную комедию «Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!». Фильм является заключительной частью трилогии о друзьях-пионерах. Если в двух первых картинах преобладали детские шалости, приключения и романтические увлечения, то фильм, который представят курянам 25 ноября, будет содержать элементы детектива. По информации Киновидеофонда, гости мероприятия, помимо ленты, увидят тематические выставки и короткий видеоролик о знаменитой актрисе Инне Чуриковой, которая недавно отметила свое 75-летие. Киносеанс в Курском драматическом театре начнется в 13 часов.

     

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