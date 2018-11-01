В Курске из-за вспышки сальмонеллеза на 80 суток закрыли кондитерский цех

Роспотребнадзор рассказал подробности расследования фактов отравления курян эклерами. Пять человек попали в больницу с диагнозом «сальмонеллез». Среди них двое детей. Диагноз подтвержден лабораторно. Все покупали эклеры в четырех разных пекарнях сети «Добропёк» - уточняет Роспотребнадзор. По данным ведомства, пирожные производились не в самих пекарнях, а были поставлены по договору сторонним предприятием. Но наличие кишечной палочки проверяющие нашли и там, и там. Как отмечают в санитарном ведомстве, требования к организации производства пирожных и их транспортировки грубо нарушались. Сотрудники обоих предприятий не проходили медосмотры и не имели медицинских допусков к работе. В отношении индивидуального предпринимателя, владеющего сетью пекарен, составлен протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете деятельности магазина на Садовой. Документы направлены в суд. Решение по кондитерскому цеху уже принято. Суд постановил закрыть его на 80 суток. Кроме того, индивидуальный предприниматель заплатит штраф. Сейчас все пострадавшие после стационарного лечения уже выписаны. Новых случаев сальмонеллеза не регистрируется.



