На выходных курские волейболистки сыграют во Владивостоке с «Приморочкой»

В эти выходные в рамках Высшей лиги «А» курский клуб «ЮЗГУ-АТОМ» во Владивостоке проведет игры с волейболистками клуба «Приморочка». Напомним, наши спортсменки начали этот сезон с двух поражений действующему победителю турнира «Северянке» из Череповца. Этот выезд будет непростым. «Приморочка» - вице-чемпион по итогам предыдущего сезона. По завершении выездного тура курянки начнут готовиться к домашним матчам: 8-9 декабря им предстоит сыграть с «Динамо-Казань-УОР».



