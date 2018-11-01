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    На выходных курские волейболистки сыграют во Владивостоке с «Приморочкой»

    Сегодня, 08:10
    На выходных курские волейболистки сыграют во Владивостоке с «Приморочкой»
    В эти выходные в рамках Высшей лиги «А» курский клуб «ЮЗГУ-АТОМ» во Владивостоке проведет игры с волейболистками клуба «Приморочка». Напомним, наши спортсменки начали этот сезон с двух поражений действующему победителю турнира «Северянке» из Череповца. Этот выезд будет непростым. «Приморочка» - вице-чемпион по итогам предыдущего сезона. По завершении выездного тура курянки начнут готовиться к домашним матчам: 8-9 декабря им предстоит сыграть с «Динамо-Казань-УОР». 

     

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